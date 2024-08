Singapore: Un papà italiano promuove Saizeriya per il suo rapporto qualità-prezzo

24 Agosto 2024_ Un TikToker italiano di Singapore ha portato suo padre, Bruno, a provare il ristorante Saizeriya, noto per la sua cucina italiana a prezzi accessibili. Sorprendentemente, Bruno ha dato un giudizio positivo, apprezzando il rapporto qualità-prezzo, nonostante alcune pietanze non fossero tipiche della tradizione italiana. Tra i piatti assaggiati, ha trovato curiosi alcuni elementi del menu, come la zuppa di mais e la pizza con prosciutto di pollo, che non aveva mai visto in Italia. La notizia è stata riportata da mustsharenews.com, evidenziando l'interesse per la cucina italiana anche a Singapore. Saizeriya è un ristorante popolare che offre un'interpretazione della cucina italiana, attirando clienti per la sua convenienza.