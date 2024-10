Singapore: Vendita di nuovi appartamenti pubblici con prezzi e sussidi variabili

16 Ottobre 2024_ Il Consiglio per lo Sviluppo Urbano di Singapore ha avviato la vendita di 8.573 unità di appartamenti pubblici, la più grande offerta dell'anno, con prezzi che variano da 453.000 a 729.000 dollari. Tra questi, l'unico progetto in una zona d'oro ha un prezzo massimo di 759.000 dollari e un tasso di recupero dei sussidi del 9%. I progetti sono stati classificati in base alle loro caratteristiche locali, con differenze nei sussidi e nei tassi di recupero. La notizia è stata riportata da 联合早报. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili gli appartamenti per le famiglie a basso e medio reddito, con sussidi aumentati per i primi acquirenti.