Singapore: Villaggio Italia celebra l'eccellenza italiana con eventi e iniziative

21 Ottobre 2024_ Il Villaggio Italia a Singapore si prepara ad accogliere una serie di eventi dedicati al Made in Italy, con la partecipazione di importanti figure italiane come il Vice Ministro Valentino Valentini e l'Ambasciatore Dante Brandi. L'iniziativa, che si svolgerà dal 24 al 28 ottobre, mira a promuovere l'export italiano e a discutere temi strategici come sostenibilità e innovazione. Confindustria presenterà il rapporto "Exporting the Dolce Vita", analizzando il potenziale di mercato dei prodotti italiani in Asia. La notizia è riportata da thailandchina.net, evidenziando l'importanza di Singapore come hub commerciale per le aziende italiane. Il Villaggio Italia offrirà anche eventi culturali e gastronomici, sottolineando l'eccellenza della cucina e dei vini piemontesi.