Singapore: Wong rafforza i legami con l'Indonesia dopo l'insediamento del nuovo presidente

21 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato l'intenzione di rafforzare le relazioni con l'Indonesia, in seguito all'insediamento del nuovo presidente Prabowo Subianto. Durante la cerimonia di insediamento, Wong ha inviato un messaggio di congratulazioni e ha sottolineato l'importanza della cooperazione in settori come commercio, investimenti e turismo. Ha inoltre evidenziato opportunità di collaborazione in ambiti come energia verde, sostenibilità, sicurezza alimentare e assistenza sanitaria. Wong ha anche esteso i suoi auguri all'ex presidente indonesiano Joko Widodo, che ha guidato il paese per due mandati. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu, un'importante fonte di notizie per la comunità tamil a Singapore.