Singapore: Wong sottolinea l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici durante il vertice Asean

10 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha evidenziato la necessità di affrontare con maggiore impegno le questioni legate ai cambiamenti climatici durante il suo intervento al vertice Asean. Wong ha affermato che per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, è fondamentale passare a fonti di energia più pulite e più efficienti. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato l'urgenza di un'accelerazione in questo processo. La notizia è riportata da Berita Harian. Il vertice Asean riunisce i leader dei Paesi del Sud-est asiatico per discutere questioni regionali, tra cui la sostenibilità ambientale e la cooperazione economica.