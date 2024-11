Tailandia: Accordo per il trasferimento di due panda dalla Cina in arrivo nel 2027

09 Novembre 2024_ Il Ministero delle Risorse Naturali e dell'Ambiente della Tailandia prevede di firmare un accordo nel 2025 per il trasferimento di due panda dalla Cina. Il segretario permanente Jatuporn Buruspat ha dichiarato che i negoziati con le autorità cinesi stanno procedendo bene, con piani per costruire un nuovo habitat al Giardino Zoologico di Chiang Mai. La nuova area di vita sarà più grande dell'attuale recinto di 6.250 metri quadrati e rispetterà gli standard cinesi per il benessere degli animali. I panda, che arriveranno per celebrare il 50° anniversario delle relazioni tra Tailandia e Cina, saranno ambasciatori di buona volontà, come riportato da Bangkok Post. Il Giardino Zoologico di Chiang Mai ha già ospitato panda in passato, attirando milioni di visitatori e contribuendo alla conservazione della specie.