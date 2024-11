Tailandia: Accuse contro l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra scuotono il panorama politico

01 Novembre 2024_ La Commissione Elettorale della Thailandia sta indagando su accuse di manipolazione che coinvolgono l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra e il partito Pheu Thai. Il presidente della Commissione, Ittiporn Boonpracong, ha avviato un'inchiesta su quattro denunce che suggeriscono l'influenza clandestina di Thaksin sul partito. Le accuse si concentrano su un incontro segreto tra Thaksin e i leader di partito, avvenuto prima della nomina del nuovo primo ministro Srettha Thavisin. La Commissione prevede un'indagine approfondita che potrebbe durare fino a sessanta giorni, mentre le dichiarazioni di vari esponenti politici continuano a emergere. La notizia è riportata da Bangkok Post. Thaksin Shinawatra è un politico di spicco in Thailandia, noto per il suo controverso governo e le sue successive fughe all'estero per evitare condanne penali.