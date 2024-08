Tailandia: Agricoltori protestano per la carenza di urea

05 Agosto 2024_ Un gruppo di agricoltori tailandesi ha manifestato per chiedere chiarimenti sulla carenza di urea, un fertilizzante essenziale per le loro coltivazioni. Gli agricoltori, preoccupati per la salute delle loro piante, hanno espresso frustrazione per la mancanza di risposte da parte delle autorità competenti. La protesta ha messo in evidenza le difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando a causa della scarsità di questo prodotto chimico, fondamentale per garantire buoni raccolti. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse agricole nel Paese, come riportato da เดลินิวส์. Gli agricoltori tailandesi, che svolgono un ruolo cruciale nell'economia nazionale, chiedono interventi urgenti per risolvere la crisi del fertilizzante e garantire la sostenibilità delle loro attività.