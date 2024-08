Tailandia: AIS e Thai Airways offrono sconti per viaggi verso Milano e Oslo

06 Agosto 2024_ AIS, leader nelle telecomunicazioni in Tailandia, ha annunciato una collaborazione con Thai Airways per offrire sconti sui servizi...

06 Agosto 2024_ AIS, leader nelle telecomunicazioni in Tailandia, ha annunciato una collaborazione con Thai Airways per offrire sconti sui servizi SIM2Fly 5G ai viaggiatori diretti verso Milano, Italia, e Oslo, Norvegia. I clienti che prenotano voli su queste rotte riceveranno un codice sconto di 100 baht per l'acquisto di una SIM per l'uso all'estero, garantendo una connessione internet veloce e conveniente durante il viaggio. Questa iniziativa mira a migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, facilitando la comunicazione e l'accesso ai servizi digitali. La notizia è stata riportata da iphone-droid.net, evidenziando l'importanza della connessione globale per i viaggiatori. La Thai Airways riprende i voli su queste rotte per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Tailandia e Europa.