Tailandia: Aiuti finanziari per le vittime dell'incendio di un autobus scolastico

02 Ottobre 2024_ Il governo thailandese ha annunciato un pacchetto di aiuti finanziari per le vittime dell'incendio di un autobus scolastico avvenuto il 1° ottobre 2024. Le famiglie delle vittime decedute riceveranno 1 milione di baht, mentre i feriti riceveranno compensi variabili a seconda della gravità delle lesioni. Il vice primo ministro Suriyah ha dichiarato che verrà istituita una commissione per indagare sulle cause dell'incidente e per migliorare la sicurezza dei mezzi di trasporto. La notizia è stata riportata da thairath.co.th. Il governo si impegna a garantire che simili tragedie non si ripetano, implementando misure di sicurezza più rigorose per i trasporti pubblici in tutto il paese.