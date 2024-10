Tailandia: Aiuti umanitari per le vittime delle inondazioni a Chiang Mai

17 Ottobre 2024_ La fondazione 'Saeng-Saikhi Hetrakul' ha donato 150 kit di emergenza per sostenere le persone colpite dalle recenti inondazioni nella provincia di Chiang Mai. I kit, contenenti alimenti e articoli per la cura personale, saranno consegnati al Wat Niwasathaan, un tempio situato nel distretto di Mae Ai. L'iniziativa è parte di un progetto più ampio, 'Unire le forze per combattere le inondazioni', che coinvolge diverse organizzazioni e aziende. La donazione è stata coordinata da rappresentanti della fondazione e del quotidiano Daily News, insieme a funzionari postali. La provincia di Chiang Mai, nota per le sue bellezze naturali e culturali, ha subito gravi danni a causa delle inondazioni, richiedendo un intervento immediato per supportare le comunità locali.