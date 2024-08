Tailandia: Al via la registrazione per il progetto di Digital Wallet

01 Agosto 2024_ Oggi inizia la registrazione per il progetto di Digital Wallet in Thailandia, aperta a chi possiede uno smartphone, fino al 15 settembre 2024. Il governo ha stanziato un budget di 450 miliardi di baht per stimolare l'economia e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La registrazione avverrà tramite l'applicazione "ทางรัฐ" e saranno disponibili punti di assistenza in tutto il paese per facilitare il processo. Il governo prevede che questo progetto possa generare un significativo impulso economico e migliorare le condizioni di vita della popolazione. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Il programma prevede anche una registrazione per chi non possiede uno smartphone, che avrà luogo dal 16 settembre al 15 ottobre 2024.