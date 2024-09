Tailandia: Alessi porta il design italiano a Bangkok con un evento esclusivo

02 Settembre 2024_ La galleria di design Vertier a Bangkok ha collaborato con il gruppo italiano Alessi per presentare un'esperienza di design unica, allestita su oltre 800 metri quadrati. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità e appassionati di design, che hanno potuto ammirare opere iconiche come la Poêle Chair, progettata da Philippe Starck, e il tavolo Nebula, simbolo di eleganza e artigianato italiano. Inoltre, l'evento ha incluso un workshop di caffè con il marchio italiano 'illy', sottolineando l'importanza della cultura gastronomica italiana. La notizia è stata riportata da smmagonline.com, evidenziando il forte legame tra Italia e Tailandia nel campo del design e della gastronomia. Questo evento rappresenta un'opportunità per promuovere ulteriormente il patrimonio culturale italiano in Asia.