Tailandia: Allagamenti colpiscono la provincia di Ang Thong e minacciano Bangkok

10 Settembre 2024_ La provincia di Ang Thong, in Tailandia, è stata colpita da gravi allagamenti a causa delle recenti piogge monsoniche, con conseguenze significative per la popolazione locale. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, poiché le inondazioni potrebbero estendersi verso Bangkok, la capitale del Paese. I residenti sono stati avvertiti di prepararsi a possibili evacuazioni e di seguire le indicazioni delle autorità. La situazione è critica e richiede un intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le inondazioni in Tailandia sono un fenomeno ricorrente durante la stagione delle piogge, che può causare danni ingenti alle infrastrutture e alle abitazioni.