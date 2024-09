Tailandia: Allerta in 11 province per l'aumento del livello dell'acqua dal fiume Chao Phraya

29 Settembre 2024_ Il Dipartimento delle Risorse Idriche della Thailandia ha emesso un avviso di allerta per 11 province centrali a causa dell'aumento del flusso d'acqua nel fiume Chao Phraya, che ha raggiunto i 2.350 metri cubi al secondo. Per mitigare i rischi, il rilascio d'acqua dal bacino è stato mantenuto a 1.899 metri cubi al secondo, ma si prevede un aumento del livello dell'acqua nelle aree circostanti. Le autorità hanno esortato i residenti a sollevare gli oggetti di valore e a monitorare attentamente le variazioni del livello dell'acqua. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le province interessate includono Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, e Ayutthaya, tutte situate lungo il fiume Chao Phraya, noto per la sua importanza storica e culturale in Thailandia.