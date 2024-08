Tailandia: Allerta in 8 province per rischio inondazioni lungo il fiume Mekong

29 Agosto 2024_ Il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri (ปภ.) ha emesso un avviso di allerta per otto province del nord e...

29 Agosto 2024_ Il Dipartimento per la Prevenzione e la Mitigazione dei Disastri (ปภ.) ha emesso un avviso di allerta per otto province del nord e del nord-est della Thailandia a causa dell'innalzamento dei livelli del fiume Mekong. Le province interessate includono Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Ubon Ratchathani e Amnat Charoen, che potrebbero subire inondazioni tra il 28 agosto e il 1 settembre. Le previsioni indicano un aumento significativo del livello dell'acqua, con alcuni punti che potrebbero superare il livello di guardia. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a prepararsi per eventuali emergenze, come riportato da khaosod.co.th. Le autorità locali stanno attivando misure di emergenza e monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.