Tailandia: Allerta in corso per inondazioni a Kabin Buri

02 Agosto 2024_ Le autorità di Kabin Buri, nella provincia di Prachinburi, hanno emesso un avviso di allerta per inondazioni a causa...

02 Agosto 2024_ Le autorità di Kabin Buri, nella provincia di Prachinburi, hanno emesso un avviso di allerta per inondazioni a causa dell'innalzamento dei livelli d'acqua nella comunità del mercato antico. La situazione è monitorata, con l'installazione di bandiere rosse per avvisare la popolazione del rischio di allagamenti. Le acque del fiume Prachinburi continuano a ricevere affluenti, causando allagamenti nelle abitazioni lungo il fiume. Nonostante la situazione, i residenti continuano a svolgere le loro attività quotidiane, mentre le autorità locali forniscono supporto con gommoni per facilitare gli spostamenti. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le previsioni meteorologiche indicano piogge intense nelle prossime 24 ore, con potenziali rischi di inondazioni improvvise nelle aree vulnerabili.