Tailandia: Allerta meteo per forti piogge in arrivo nel Paese

20 Settembre 2024_ Le autorità thailandesi hanno emesso un avviso di allerta per forti piogge che colpiranno diverse regioni del Paese nei prossimi giorni. Si prevede che le precipitazioni intense possano causare inondazioni e frane, con un monitoraggio attivo in tutte le aree vulnerabili. I cittadini sono stati invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a prendere precauzioni per garantire la propria sicurezza. Le autorità locali stanno predisponendo misure di emergenza per affrontare eventuali situazioni critiche. La notizia è riportata da เดลินิวส์. Le previsioni meteo indicano che le piogge potrebbero intensificarsi a causa di un sistema di bassa pressione che si sta avvicinando al territorio thailandese.