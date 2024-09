Tailandia: Allerta per inondazioni e forti piogge dal 3 al 9 settembre

02 Settembre 2024_ Il Dipartimento per la Prevenzione e il Controllo dei Disastri della Thailandia ha emesso un avviso di allerta per 44 province,...

02 Settembre 2024_ Il Dipartimento per la Prevenzione e il Controllo dei Disastri della Thailandia ha emesso un avviso di allerta per 44 province, inclusa Bangkok, a causa di possibili inondazioni e forti piogge previste dal 3 al 9 settembre. Le previsioni meteorologiche indicano un aumento delle precipitazioni, specialmente nelle regioni settentrionali, nord-orientali, centrali e meridionali del Paese. Le autorità hanno avvertito che le onde nel Mare delle Andamane e nel Golfo di Thailandia potrebbero raggiungere altezze pericolose, con onde superiori ai 3 metri in caso di temporali. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informata sulle condizioni meteorologiche, come riportato da khaosod.co.th. Le misure di sicurezza includono la preparazione di squadre di emergenza e la vigilanza nelle aree a rischio di inondazioni.