Tailandia: Allerta per truffe digitali che svuotano i conti bancari

18 Agosto 2024_ Le autorità thailandesi hanno lanciato un avviso ai cittadini riguardo a truffe digitali che mirano a sottrarre denaro dai conti bancari. Queste frodi si presentano sotto forma di notizie false e tentativi di phishing, che ingannano gli utenti per ottenere informazioni sensibili. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione a messaggi sospetti e di non condividere dati personali. È fondamentale che i cittadini rimangano vigili per proteggere i propri risparmi da queste minacce informatiche. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per educare il pubblico sui rischi delle frodi online e promuovere pratiche di sicurezza informatica.