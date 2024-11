Tailandia: Ambasciatore USA partecipa al festival Loy Krathong a Sukhothai

09 Novembre 2024_ L'ambasciatore degli Stati Uniti in Thailandia, Robert Godek, ha partecipato al festival Loy Krathong a Sukhothai, un evento annuale che celebra la tradizione di galleggiare lanterne e krathong sull'acqua. Durante la visita, Godek ha esplorato vari aspetti del festival, inclusi mercati locali e spettacoli di fuochi d'artificio. L'evento, che si svolge nel Parco Storico di Sukhothai, è caratterizzato da una serie di attività culturali e artistiche, attirando visitatori da tutto il Paese e oltre. La partecipazione dell'ambasciatore sottolinea l'importanza delle relazioni culturali tra Stati Uniti e Thailandia, come riportato da เดลินิวส์. Il festival Loy Krathong è una delle celebrazioni più significative in Thailandia, simboleggiando il ringraziamento per l'acqua e la richiesta di perdono per gli errori commessi.