19 Agosto 2024_ Ambassade Bangkok, il rinomato centro benessere di lusso, ha inaugurato un nuovo Hair Salon che promette un'esperienza esclusiva per i clienti. Il salone offre trattamenti per capelli e cuoio capelluto, utilizzando prodotti di alta qualità, tra cui quelli del marchio italiano O Way, noto per la sua attenzione all'ambiente e alla salute dei consumatori. Inoltre, il salone collabora con marchi come Sucette per creare accessori per capelli unici in seta tailandese. La notizia è stata riportata da gorgeousbkk.com, evidenziando l'importanza della qualità e dell'innovazione nel settore della bellezza in Tailandia. Ambassade Bangkok si conferma un punto di riferimento per chi cerca trattamenti di bellezza di alto livello, combinando l'eccellenza italiana con la tradizione tailandese.