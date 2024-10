Tailandia: Anutin Charnvirakul nega coinvolgimento nel voto contro il referendum costituzionale

02 Ottobre 2024_ Anutin Charnvirakul, leader del Bhumjaithai Party, ha smentito le affermazioni secondo cui il suo partito sarebbe responsabile della decisione del Senato di bocciare la maggioranza doppia necessaria per approvare un nuovo codice per un referendum sulla costituzione. In risposta alle dichiarazioni del senatore Somchai Sawaengkarn, Charnvirakul ha affermato: 'Non abbiamo nulla a che fare con questo'. Il Bhumjaithai Party, un partito politico thailandese, è stato accusato di ostacolare il processo di revisione costituzionale, ma il suo leader ha categoricamente negato tali insinuazioni. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La questione del referendum sulla nuova costituzione è di grande rilevanza in Tailandia, dove le riforme politiche sono un tema centrale nel dibattito pubblico.