Tailandia: Anutin incontra il Primo Ministro della Cambogia per rafforzare le relazioni bilaterali

23 Ottobre 2024_ Anutin Charnvirakul, Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Thailandia, ha incontrato il Primo Ministro cambogiano Hun Manet per discutere il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. Durante l'incontro, Anutin ha sottolineato l'importanza della cooperazione economica e culturale, evidenziando le somiglianze tra le due nazioni come opportunità per sviluppare il turismo e il commercio. Hun Manet ha espresso gratitudine per la visita e ha confermato il suo impegno a collaborare su questioni di sicurezza e legalità. La notizia è stata riportata da tna.mcot.net. Questo incontro si è svolto in vista della prossima conferenza dei governatori delle province di confine tra Thailandia e Cambogia, prevista per il 24 ottobre.