Tailandia: Anutin visita Koh Kood per rassicurare la popolazione dopo l'accordo con la Cambogia

5 Novembre 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno Anutin Charnvirakul si prepara a visitare l'isola di Koh Kood, nella provincia di Trat, la prossima settimana. La visita ha lo scopo di rassicurare i residenti locali dopo le preoccupazioni suscitate dall'accordo MOU 44 tra Thailandia e Cambogia riguardante le aree marittime contese. Anutin intende anche monitorare le condizioni di vita della popolazione dell'isola, per garantire che non ci siano perdite territoriali. La notizia è stata riportata da Daily News. Koh Kood è una delle isole più belle della Thailandia, nota per le sue spiagge incontaminate e la natura rigogliosa, ed è una meta turistica popolare.