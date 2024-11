Tailandia: Anyma, il DJ italo-americano, protagonista all'808 Festival 2024

09 Novembre 2024_ Anyma, il DJ italo-americano Matteo Milleri, sarà l'headliner dell'808 Festival 2024, che si terrà a Bangkok dal 6 all'8 dicembre. Conosciuto per il suo stile unico che mescola techno e altri generi, Anyma ha guadagnato fama internazionale grazie alle sue performance visive e musicali innovative. Il festival, rinomato per la sua produzione di alta qualità, promette di offrire un'esperienza indimenticabile ai fan della musica dance. La notizia è stata riportata da siamrathvariety.com. Anyma ha già incantato il pubblico in eventi come Afterlife Madrid e Afterlife Milan, dimostrando il suo impatto sulla scena musicale globale.