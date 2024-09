Tailandia: Apertura del servizio di registrazione per persone con disabilità

19 Settembre 2024_ Il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute pubblica della Thailandia hanno avviato un servizio di registrazione per le persone con disabilità, offrendo un sostegno economico di 10.000 baht. Questa iniziativa ha visto un'affluenza massiccia di persone vulnerabili che si sono recate presso le banche per aprire conti 'PromptPay'. Inoltre, il governo sta sviluppando un'applicazione per facilitare l'accesso ai servizi pubblici nel lungo termine. La notizia è stata riportata dal quotidiano เดลินิวส์. Questo servizio rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Thailandia, un gruppo spesso emarginato nella società.