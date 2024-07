Tailandia: Approvata la legge sull'uguaglianza matrimoniale

2 Luglio 2024_ Le coppie dello stesso sesso in Tailandia hanno espresso gioia per l'approvazione della legge sull'uguaglianza matrimoniale, che garantisce loro gli stessi diritti delle coppie eterosessuali. La legge è stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti a marzo e si prevede che sarà presto ratificata dal Senato. Le coppie LGBTQ+ in tutto il paese attendono con impazienza l'entrata in vigore della legge, che permetterà loro di sposarsi e godere delle stesse protezioni legali delle coppie eterosessuali. La legge è vista come un importante passo avanti per i diritti LGBTQ+ in Tailandia. Lo riporta il Bangkok Post. L'approvazione definitiva della legge è attesa con grande speranza dalla comunità LGBTQ+ tailandese.