Tailandia: Approvato nuovo debito per investimenti delle imprese statali

3 Luglio 2024_ Il Consiglio dei Ministri della Tailandia ha approvato la creazione di nuovo debito per sostenere gli investimenti delle imprese statali. Questa decisione mira a stimolare la crescita economica e migliorare le infrastrutture del paese. Le imprese statali coinvolte riceveranno fondi per progetti strategici che contribuiranno allo sviluppo nazionale. L'iniziativa è parte di un piano più ampio per rafforzare l'economia tailandese e attrarre investimenti esteri. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. La misura è stata accolta con favore da vari settori economici, che vedono in essa un'opportunità per rilanciare l'economia del paese.