Tailandia: Approvazione di tre licenze per banche virtuali in arrivo

16 Settembre 2024_ La Thailandia si prepara a un'importante svolta nel settore bancario con l'approvazione di tre licenze per banche virtuali, prevista per il 19 settembre 2024. La Banca di Thailandia (ธปท.) annuncerà i risultati della competizione che ha visto la partecipazione di quattro gruppi principali: SCB X, Krung Thai, True e BTS. Questi attori stanno cercando di entrare nel mercato delle banche virtuali, un settore in rapida crescita che offre servizi bancari esclusivamente online. L'approvazione delle licenze rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la digitalizzazione del sistema bancario thailandese. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'ingresso di queste nuove banche virtuali potrebbe trasformare il panorama finanziario del Paese, offrendo ai consumatori più opzioni e servizi personalizzati.