Tailandia: Arrestati membri del partito Pheu Thai per proposta di modifica della legge 112

09 Agosto 2024_ Le autorità thailandesi hanno arrestato membri del partito Pheu Thai, accusati di aver presentato una proposta per modificare la legge 112, che punisce la diffamazione della monarchia. Gli arresti sono avvenuti in seguito a una serie di manifestazioni contro la legge, considerata restrittiva della libertà di espressione. La legge 112 è stata oggetto di dibattito pubblico, con molti che chiedono una sua revisione per garantire maggiori diritti civili. La situazione politica in Thailandia continua a essere tesa, con il governo che cerca di mantenere l'ordine pubblico. La notizia è riportata da เดลินิวส์, un'importante fonte di informazione in Thailandia. Le autorità hanno intensificato la sorveglianza sulle attività politiche, in un contesto di crescente pressione sociale per riforme democratiche.