Tailandia: Arrestato il fondatore del gruppo iCon per frode

17 Ottobre 2024_ Warinthipha 'Boss Paul' Vongkhamma, fondatore e CEO del gruppo iCon, è stato arrestato insieme a 14 suoi collaboratori in un caso di frode. L'arresto è avvenuto presso la sua abitazione, situata nel Central Investigation Bureau. Vongkhamma, 41 anni, è accusato di aver orchestrato un piano fraudolento che ha coinvolto diversi membri della sua azienda. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente per chiarire l'entità della frode e il coinvolgimento di altri soggetti. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Le indagini sono in corso e potrebbero portare a ulteriori arresti nel settore imprenditoriale tailandese.