Tailandia: Aumento dei decessi per avvelenamento da alcol metilico

28 Agosto 2024_ In Tailandia, un uomo di 54 anni è morto dopo aver consumato alcol metilico, portando il numero totale delle vittime a sei. Le autorità stanno indagando su un'operazione di produzione e vendita illegale di alcolici, con particolare attenzione a un gruppo di sospetti che ha fornito il prodotto letale. Durante un incontro di aggiornamento, i funzionari hanno confermato che sono in corso indagini approfondite per identificare i responsabili e raccogliere prove. La fonte di questa notizia è khaosod.co.th. Le autorità stanno anche esaminando i negozi di alcolici coinvolti e hanno già interrogato i proprietari di 18 punti vendita per raccogliere ulteriori informazioni.