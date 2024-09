Tailandia: Aumento del salario minimo previsto per il 1° ottobre 2024

19 Settembre 2024_ Il Ministro del Lavoro Phiphat Ratchakitprakarn ha annunciato la possibilità di un aumento del salario minimo giornaliero a 400 baht a partire dal 1° ottobre 2024, insieme a misure di supporto per le imprese colpite. La questione sarà discussa in un incontro del comitato tripartito, composto da rappresentanti di datori di lavoro, dipendenti e governo, previsto per domani. Nonostante le divergenze tra le parti, il governo è determinato a procedere con l'aumento, ritenuto la migliore opzione per ridurre l'impatto sulle aziende. La nuova misura potrebbe entrare in vigore in alcune province a partire dal 1° marzo 2025, come riportato da Bangkok Post. Il salario minimo attuale è un tema cruciale in Tailandia, dove le disparità economiche e il costo della vita sono in continua evoluzione.