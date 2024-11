Tailandia: Aumento previsto delle tariffe elettriche per il primo quadrimestre del 2024

8 Novembre 2024_ L'Autorità per l'energia elettrica della Thailandia ha avviato una consultazione pubblica riguardo le tariffe elettriche per il periodo gennaio-aprile 2024, con un aumento previsto che potrebbe portare il costo a un massimo di 5,49 baht per unità. Tre opzioni sono state presentate, con la prima che prevede un incremento del 31% rispetto all'attuale tariffa di 4,18 baht per unità. La seconda opzione propone un aumento del 26%, mentre la terza opzione prevede di mantenere la tariffa attuale, ma con un piano di rimborso per i debiti accumulati. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. L'Autorità ha sottolineato che l'aumento è necessario per far fronte a debiti di oltre 100 miliardi di baht accumulati per costi di combustibile non pagati.