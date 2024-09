Tailandia: Aumento record del debito delle famiglie nel 2023

11 Settembre 2024_ Secondo un'indagine condotta dal Centro di Ricerca Kasikorn, il debito medio delle famiglie tailandesi ha raggiunto i 606.000 baht, il livello più alto degli ultimi 16 anni. La maggior parte di questo debito è legato a spese per il consumo quotidiano, evidenziando le difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando. Questo aumento del debito solleva preoccupazioni riguardo alla sostenibilità finanziaria delle famiglie e alla loro capacità di far fronte agli impegni economici. La situazione economica in Tailandia continua a essere monitorata con attenzione, poiché il debito elevato potrebbe influenzare la crescita futura. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le famiglie tailandesi, che rappresentano una parte significativa dell'economia, si trovano a dover gestire un carico finanziario sempre più pesante, il che potrebbe avere ripercussioni sul mercato interno.