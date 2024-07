Tailandia: Avvelenamento di massa al Grand Hyatt Erawan di Bangkok

17 Luglio 2024_ La polizia tailandese ha identificato Sherine Chong, una vietnamita-americana, come la sospettata dell'avvelenamento di cinque...

17 Luglio 2024_ La polizia tailandese ha identificato Sherine Chong, una vietnamita-americana, come la sospettata dell'avvelenamento di cinque persone al Grand Hyatt Erawan di Bangkok, prima di suicidarsi con il cianuro. Le autopsie eseguite al Chulalongkorn Hospital hanno confermato la presenza di cianuro nei corpi delle vittime. Gli investigatori ritengono che il movente sia legato a problemi di debito derivanti da un investimento fallito in un progetto di costruzione. La polizia ha escluso altri sospetti poiché la suite dove sono stati trovati i corpi era chiusa dall'interno. Lo riporta il Bangkok Post. Le indagini sono in corso con l'assistenza dell'FBI e la collaborazione dell'Ambasciata vietnamita a Bangkok.