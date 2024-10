Tailandia: Avviata indagine sul caso iCon Group con trasferimento al DSI

27 Ottobre 2024_ Il caso iCon Group sarà presentato domani al Dipartimento di Investigazione Speciale (DSI) per un'attenzione immediata, secondo quanto dichiarato dal Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno. L'indagine si concentrerà sulle affermazioni pubblicitarie della società, con la partecipazione di diverse agenzie statali e della polizia. Il caso è considerato speciale poiché coinvolge danni superiori a 100 milioni di baht e ha un impatto sull'interesse pubblico. Il DSI guiderà il processo investigativo, con la speranza di raccogliere prove sufficienti per portare i sospetti in tribunale. La notizia è riportata dal Bangkok Post. L'indagine richiederà la cooperazione dell'Ufficio della Commissione per la Protezione dei Consumatori (OCPB), che supervisionerà l'attività commerciale della società.