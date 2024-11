Tailandia: Avvio del programma di prestiti per l'acquisto di abitazioni per i lavoratori assicurati

02 Novembre 2024_ In Tailandia, il programma di prestiti per l'acquisto di abitazioni per i lavoratori assicurati ha registrato un forte interesse, con richieste per oltre 9 miliardi di baht nel primo giorno. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Banca per la Costruzione e lo Sviluppo (ธอส.), offre prestiti fino a 2 milioni di baht per l'acquisto o la costruzione di abitazioni. I lavoratori assicurati possono richiedere il prestito presentando un certificato di stato di assicurazione tramite l'applicazione SSO Plus. La notizia è stata riportata da Daily News, evidenziando l'importanza di questo programma per sostenere l'accesso alla casa per i lavoratori tailandesi. Il programma è rivolto a lavoratori assicurati secondo le leggi tailandesi, che comprendono diverse categorie di lavoratori, garantendo loro opportunità di finanziamento per migliorare le loro condizioni abitative.