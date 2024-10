Tailandia: Avvocato incaricato di indagare su sette reti di influencer e conduttori famosi

30 Ottobre 2024_ Un avvocato è stato nominato per indagare su sette reti di influencer e conduttori noti in Tailandia, tra cui il famoso Pongsak...

30 Ottobre 2024_ Un avvocato è stato nominato per indagare su sette reti di influencer e conduttori noti in Tailandia, tra cui il famoso Pongsak Pongsuwan. L'inchiesta si concentra su presunti legami con attività illecite e comportamenti scorretti nel settore dei media. Le autorità stanno cercando di chiarire la situazione e garantire la trasparenza nel mondo dell'intrattenimento tailandese. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์. L'iniziativa mira a proteggere l'integrità del settore e a garantire che le pratiche commerciali siano condotte in modo etico.