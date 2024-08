Tailandia: Banca Bangkok introduce tassi d'interesse speciali per i cittadini thailandesi

08 Agosto 2024_ La Banca Bangkok ha annunciato l'introduzione di tassi d'interesse speciali per i clienti thailandesi, come parte di un'iniziativa per rafforzare la fiducia nel sistema bancario nazionale. Questa misura è stata adottata in risposta alle recenti incertezze politiche e mira a sostenere l'economia locale, incentivando i risparmi e gli investimenti. I nuovi tassi d'interesse saranno disponibili per una varietà di prodotti bancari, rendendo più accessibili le opportunità di crescita finanziaria per i cittadini. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la stabilità economica e la fiducia dei consumatori in Tailandia.