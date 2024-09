Tailandia: Banca di Thailandia lancia progetto 'Virtual Bank' con startup locali

24 Settembre 2024_ La Banca di Thailandia ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per il progetto 'Virtual Bank', mirato a coinvolgere startup innovative nel settore bancario. Tra le startup di interesse figurano quelle di Krung Thai Bank, True Corporation e CP Group, tutte attive nel panorama tecnologico e finanziario del Paese. Questo progetto rappresenta un'opportunità per le nuove imprese di collaborare con istituzioni consolidate e contribuire all'evoluzione del sistema bancario tailandese. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi finanziari in Tailandia, con l'obiettivo di migliorare l'accesso e l'efficienza per i consumatori.