Tailandia: Bangkok affronta l'inquinamento con nuove misure per i veicoli verdi

30 Ottobre 2024_ Le autorità di Bangkok stanno considerando l'introduzione di un registro per i veicoli verdi al fine di combattere l'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili. Questa iniziativa mira a incentivare l'uso di mezzi di trasporto ecologici e a migliorare la qualità dell'aria nella capitale thailandese. I funzionari stanno attualmente negoziando con i gestori di flotte di veicoli per implementare questa strategia. La proposta si inserisce in un contesto più ampio di misure per affrontare il problema dell'inquinamento in Tailandia, dove le polveri sottili rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le autorità locali stanno lavorando per garantire un ambiente più sano per i cittadini, promuovendo l'adozione di tecnologie sostenibili nel settore dei trasporti.