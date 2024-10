Tailandia: Bangkok avvia studio per la tassa sul congestionamento del traffico

27 Ottobre 2024_ L'ufficio per la Politica e Pianificazione dei Trasporti e del Traffico di Bangkok sta avviando uno studio per valutare la...

27 Ottobre 2024_ L'ufficio per la Politica e Pianificazione dei Trasporti e del Traffico di Bangkok sta avviando uno studio per valutare la fattibilità di una tassa sul congestionamento del traffico nella capitale. L'iniziativa mira a ridurre il numero di veicoli privati nel centro città, con una tariffa stimata tra 50 e 60 baht. Il progetto, che coinvolge anche l'Amministrazione Metropolitana di Bangkok e altre agenzie, si propone di migliorare la qualità dell'aria e ridurre i problemi di traffico. La valutazione considererà anche l'impatto sui trasporti pubblici e sull'economia locale. La notizia è riportata dal Bangkok Post. Questo studio rappresenta un passo significativo verso la gestione del traffico nella città, nota per le sue congestioni stradali.