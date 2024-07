Tailandia: Bangkok City Ballet partecipa al Tanz Bozen Bolzano Danza Festival in Italia

13 Luglio 2024_ Il Bangkok City Ballet (BCB) ha annunciato la sua partecipazione al prestigioso Tanz Bozen Bolzano Danza Festival 2024 in Italia. La compagnia di balletto thailandese è l'unica rappresentante asiatica invitata a questo evento internazionale. Durante il festival, il BCB presenterà lo spettacolo 'Medusa' in collaborazione con il Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Questo evento segna un importante traguardo per la danza thailandese, portando il talento locale su un palcoscenico globale. Lo riporta intvthai.com. La collaborazione tra BCB e la Royal Bangkok Symphony Music School (RBSS) ha anche introdotto in Tailandia le prime lezioni di balletto con musica dal vivo, elevando gli standard di insegnamento del balletto nel paese.