Tailandia: Bangkok Pride premiata dalla Francia per i diritti LGBTQ

05 Agosto 2024_ L'associazione Bangkok Pride ha ricevuto un premio dalla città di Parigi per il suo impegno nella difesa dei diritti LGBTQ in Tailandia. Il riconoscimento, assegnato nell'ambito del 'Prix International', è stato consegnato durante una cerimonia presso la residenza dell'ambasciatore francese a Bangkok. Jean-Luc Romero-Michel, vice sindaco di Parigi, ha elogiato il lavoro dell'associazione, sottolineando l'importanza degli attivisti per il progresso dei diritti LGBTQ, inclusa la proposta di legge per il matrimonio egualitario. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Il premio, creato nel 2018, mira a riconoscere gli sforzi di individui e associazioni che promuovono i diritti LGBTQIA+ a livello internazionale.