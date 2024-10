Tailandia: Bangkok registra livelli di inquinamento atmosferico preoccupanti

09 Ottobre 2024_ Bangkok e le province circostanti hanno riportato livelli di particolato ultra-fine nell'atmosfera considerati non salutari. Secondo il Dipartimento per il Controllo dell'Inquinamento, la causa di questa situazione è un sistema di bassa pressione che ha portato all'accumulo di inquinamento sulla città. Le autorità stanno monitorando la situazione e potrebbero adottare misure per mitigare l'impatto sulla salute pubblica. La qualità dell'aria a Bangkok è un problema ricorrente, con effetti significativi sulla salute dei residenti. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. Le autorità locali stanno valutando strategie per affrontare l'inquinamento atmosferico, un tema di crescente preoccupazione per la popolazione e i turisti.