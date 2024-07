Tailandia: BEM annuncia l'acquisto di 51 nuovi treni per le linee metropolitane

19 Luglio 2024_ La Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) ha annunciato l'acquisto di 51 nuovi treni per migliorare il servizio...

19 Luglio 2024_ La Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) ha annunciato l'acquisto di 51 nuovi treni per migliorare il servizio delle linee metropolitane di Bangkok. L'iniziativa fa parte di un piano più ampio per potenziare le linee Orange e Blue della metropolitana, che sono fondamentali per il trasporto pubblico della capitale tailandese. L'acquisto dei nuovi treni mira a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l'efficienza del servizio, rispondendo alla crescente domanda di trasporto pubblico. La BEM prevede di concludere il progetto entro i prossimi mesi, con l'obiettivo di migliorare significativamente l'esperienza dei pendolari. Lo riporta il sito di notizie กรุงเทพธุรกิจ. Questo investimento rappresenta un passo importante verso la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto di Bangkok.