Tailandia: Boom dell'e-commerce con l'ingresso di imprenditori cinesi nel mercato locale

09 Agosto 2024_ Il settore dell'e-commerce in Tailandia sta vivendo una crescita senza precedenti, attirando l'attenzione di imprenditori cinesi che cercano di conquistare quote di mercato. Questi investitori stanno introducendo nuove strategie e tecnologie per competere con le aziende locali, contribuendo a un'accelerazione del mercato digitale. La crescente domanda di servizi online e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese stanno favorendo questo fenomeno, rendendo la Tailandia un hub strategico per il commercio elettronico nella regione. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. L'espansione dell'e-commerce in Tailandia non solo stimola l'economia locale, ma offre anche opportunità di collaborazione tra aziende tailandesi e cinesi nel settore digitale.