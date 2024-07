Tailandia: Boonthavorn rinnova il suo showroom con marchi italiani

3 Luglio 2024_ Boonthavorn, leader nella vendita di articoli per la casa in Tailandia, ha rinnovato il suo showroom di Ratchada per offrire...

3 Luglio 2024_ Boonthavorn, leader nella vendita di articoli per la casa in Tailandia, ha rinnovato il suo showroom di Ratchada per offrire un'esperienza di acquisto migliorata. L'evento di inaugurazione ha visto la presentazione di prodotti di marchi europei, tra cui Porcelanosa e B-Italia. B-Italia, noto per la qualità e il design ispirato all'arte e alla cultura italiana, ha introdotto nuove collezioni di piastrelle che riflettono l'eleganza e la raffinatezza del Rinascimento italiano. L'iniziativa ha coinvolto architetti e designer locali, come Thana Chai Narathatsan e It Atthaworarat, che hanno condiviso le loro esperienze nel settore. Lo riporta siamturakij.com. Boonthavorn continua a essere un punto di riferimento per l'innovazione e il design nel mercato tailandese.